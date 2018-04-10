Португалия: в Лиссабоне начали монтаж сцены Евровидения

В столице Португалии начали монтировать сцену в Altice Arena для Евровидения 2018. Зал сможет принять 20 тысяч зрителей, сообщается на странице Євробачення Україна в Facebook.

Организаторы заверяют, что сцена будет очень технологичной, основной акцент сделан на декорации, пишет korrespondent.net.

«Организаторы обещают, что нас ждут невероятные спецэффекты, и сама сцена будет очень технологичной. Хотя в 2018 году экрана не будет, поэтому основной акцент будет на декорациях», – говорится в сообщении.