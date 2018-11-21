Португалия: в Лиссабоне назовут мишленовские рестораны

Среда, 21 Ноябрь 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: в Лиссабоне назовут мишленовские рестораны

В Лиссабоне назовут мишленовские рестораны Испании и Португалии 2019 года.

Рестораны, которые войдут во французский гид Michelin «Испания и Португалия – 2019», будут названы на гала-ужине, который пройдет 21 ноября в Лиссабоне.

Гостями мероприятия, которое впервые пройдет на территории Португалии, станут именитые шеф-повара, ресторанные критики и гастрономические обозреватели со всего мира, пишет iz.ru.

Местом проведения гала-ужина выбрали павильон Карлуша Лопеша в парке Эдуарда VII в Лиссабоне. Координатором праздника высокой кухни станет Жозе Авилеш из ресторана Belcanto (2 звезды Michelin).

«Я готовил на первом гала-ужине в Мадриде и горжусь тем, что смогу снова готовить в этом году, теперь в Лиссабоне», — отмечает испанский шеф-повар Серджи Арола из LAB by Sergi Arola в Синтре. В событии примут участие мэтры кулинарии и обладатели звезд Michelin: Мигель Роша Виейра (ресторан Fortaleza do Guincho), Энрике Са Песоа (ресторан Alma), Йоахим Керпер (ресторан Eleven), Жоао Родригеш (ресторан Feitoria).

Министр экономики Португалии Мануэл Калдейра Кабрал отметил, что торжественная церемония привлечет внимание к Португалии. Гала-ужин — важное событие для страны, итог работы, проделанной для открытия миру иберийской кухни.

На церемонии представят гид Michelin 2019 года. Издание существует уже 118 лет и публикует информацию о лучших в мире ресторанах, португальское издание впервые вышло в свет в 1910 году. «Это даже не список, а гид по 1800 ресторанам», — поясняет Майте Карреньо, коммерческий директор гида Michelin «Испания и Португалия».

В настоящее время у Португалии суммарно 28 звезд в 23 ресторанах страны.

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