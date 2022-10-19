Португалия: в Лиссабоне - один из самых крутых районов в мире

Среда, 19 Октябрь 2022 Португалия Португалия

Португалия: в Лиссабоне - один из самых крутых районов в мире

Ежегодный рейтинг Time Out присудил серебряную медаль португальскому району столицы.

Кайш-ду-Содре в Лиссабоне считается вторым самым крутым районом в мире согласно ежегодному рейтингу, публикуемому журналом Time Out.

Список состоит из 51 района, разбросанных по нескольким континентам, при этом первое место на подиуме зарезервировано за районом Колония Американа в городе Гвадалахара, Мексика. Бронзовая медаль досталась деревне Ват Бо в Камбодже.

В пятерке самых крутых районов мира мы также находим Риджвуд в Нью-Йорке (4 место) и Майл-Энд (5 место) в Монреале, Канада.

Шестую позицию занимает район Логан в Сан-Диего, также в США, за которым следует Симокитадзава в Токио, Япония.

На восьмом месте находится Клифтонвилл в Маргейте, Великобритания, и на девятом месте Юнгай в Сантьяго, Чили. На 10 месте расположился Кур Жюльен в Марселе, Франция.

Местные власти по всему миру восстанавливают свои районы как места для людей. В некоторых случаях это означает обновление уличного пространства: меньше машин, больше места для прогулок, езды на велосипеде. В других случаях это означает решение таких проблем, как чрезмерный туризм и загрязнение воздуха.

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