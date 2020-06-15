Португалия: в Лиссабоне открылись торговые центры

Понедельник, 15 Июнь 2020 Португалия

Португалия: в Лиссабоне открылись торговые центры

В столичном регионе сконцентрированы 35% торговых центров страны.

Сегодня, после многих недель карантинных ограничений, в столице открываются торговые центры. В других регионах страны, моллы работают уже с 1 июня, однако, в Лиссабоне правительством были введены дополнительные ограничения из-за большого числа заболевших.

Португальская ассоциация торговых центров (APCC) подчеркивает, что 35% торговых центров страны сконцентрированы в столичном регионе, они обеспечивают работой половину сотрудников, занятых в этой сфере.

«Открытие всех магазинов в торговых центрах является важным шагом для восстановления экономики и сохранения рабочих мест. Мы надеемся, что потребители вернутся в магазины также активно, как мы наблюдали это в других регионах страны», - рассказал Антонио Сампайо, глава APCC.

Сампайо сообщил, что все арендаторы уже приобрели необходимое санитарное оборудование и средства дезинфекции, для того, чтобы минимизировать риски заражения коронавирусом. По новым правилам, в магазины будут допускаться максимум 5 человек в помещение площадью 100 квадратных метров, посетители должны соблюдать социальную дистанцию, а в помещениях должны присутствовать средства дезинфекции.

«Торговые центры уже открылись в других частях страны, и мы не видели каких-либо беспорядков со стороны граждан. Поэтому мы ожидаем, что открытие работы центров в Лиссабоне пройдет также гладко», - сообщила представитель GDS Граса Фрейташ.

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