Португалия: в Лиссабоне переносят автобусный терминал

Четверг, 19 Ноябрь 2020 Португалия Португалия

Португалия: в Лиссабоне переносят автобусный терминал

Все междугородные автобусы, отправляющиеся с терминала Кампу-Гранде, меняют места посадки пассажиров.

Мэрия Лиссабона сообщает, что новый терминал находится рядом с нынешним, но по другую сторону от линии метро, рядом со Вторым кольцом.

Использование нового терминала затронет рейсы автобусов Barraqueiro Transportes (Mafrense, Boa Viagem, Ribatejana, Barraqueiro Oeste и Rodoviária do Oeste), Rodoviária do Tejo, Henrique Leonardo Mota, Isidoro Duarte, J.J. Santo António, Rodoviária de Lisboa и Carris.

С 24 ноября компании JJ Santo António, Henrique Leonardo Mota, Isidoro Duarte и Rodoviária de Lisboa займут позиции с 1 по 16 в новом терминале.

С 25 ноября Rodoviária do Oeste и Rodoviária do Tejo переводят свои автобусы на позиции с 26 по 29 в новом терминале.

С 26 ноября автобусы Boa Viagem, Ribatejana, Barraqueiro Oeste и Mafrense будут отправляться с позиций от 17 по 25 нового терминала.

На месте нынешнего терминала будут построены торговые здания и парковочные площадки.

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