Португалия: в Лиссабоне появился новый трехмерный музей

В Лиссабоне только что стало на один музей больше. Это 3D Fun Art Museum, который обещает всех запутать и в то же время доставить массу удовольствия.

3D Fun Art Museum - это музей с несколькими творениями, около 40, в трех измерениях, которые позволяют нашим глазам увидеть вещи, которые кажутся невозможными.

Вам интересно? Тогда давайте узнаем больше о том, что вы можете найти в трехмерном музее.

Здесь все не так, как кажется. Например, можно висеть на крыле самолета, карабкаться по стене, быть проглоченным акулой, стоять бок о бок с Кинг-Конгом, быть среди других невероятных сценариев, которые приведут ваш мозг в замешательство.

Фуншал уже познакомился с проектом такого типа, и теперь настала очередь жителей Лиссабона насладиться этим опытом, который обещает развлечь всех, от самых маленьких до больших.

Одно можно сказать наверняка: вы уйдете отсюда с десятками впечатляющих фотографий в ситуациях, которые выглядят так, как будто они были взяты из фильма или обработаны на компьютере.

Забронируйте билет сейчас и получайте удовольствие, как никогда раньше!

Идея исходила от Лары и Ральфа Хайн, португальско-немецкой пары, которые решили открыть свое второе пространство в Лиссабоне, полное декораций с оптическими иллюзиями, двухмерными картинами и, конечно же, трехмерными изображениями.

Чтобы в полной мере насладиться этим опытом, необходимо иметь при себе полностью заряженную батарею мобильного телефона, так как именно с ней вы сможете запечатлеть большинство иллюзорных эффектов, которые предоставит вам удивительный музей.

Адрес: Avenida Miguel Bombarda 91A (Saldanha/São Sebastião)

Часы работы: с понедельника по воскресенье с 10:00 до 18:00

Цены: от 7,00€

Не упустите эту возможность и забронируйте билет прямо сейчас!