Португалия: в Лиссабоне появится еще 1000 электровелосипедов от Uber

Пятница, 31 Май 2019 Португалия Португалия

Португалия: в Лиссабоне появится еще 1000 электровелосипедов от Uber

Лиссабон стал первым европейским городом, получившим электровелосипеды этой марки.

Начиная с 1 июня в дополнении к 750 электровелосипедам Jump компании Uber, на улицах португальской столицы появится еще тысяча. Таким образом услуга по прокату велосипедов охватит весь город.

Лиссабон стал первым европейским городом, получившим электровелосипеды этой марки, которые передвигаются со скоростью до 25 км в час. Они оснащены не только педалями, но и мотором. Новые модели были произведены в Португалии, они включают новые функции, такие как, например, разблокировка с помощью QR-кода.

Велосипеды Uber доступны в приложении 24 часа в сутки и стоят 15 центов за минуту использования. Пользователи находят свободные велосипеды и снимают блокировку при помощи смартфона, а затем так же блокируют их по окончании поездки.

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