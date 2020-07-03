Португалия: в Лиссабоне привлекают туристов многочисленными скидками

Пятница, 03 Июль 2020 Португалия

Португалия: в Лиссабоне привлекают туристов многочисленными скидками

В рамках кампании «Encontrei Lisboa» были запущены несколько программ для туристов.

Региональное управление по туризму Лиссабона накануне запустило новую кампанию «Encontrei Lisboa» цель которой привлечь туристов. В рамках программы предлагаются многочисленные скидки на туристические маршруты, экскурсии по винным заводам, музеям и ресторанам.

Программа состоит из двух частей. Для гостей столицы, прибывающих из-за границы были подготовлены пакеты предложений с проживанием в отеле (для двоих), транспортной картой для двоих гостей и многочисленными скидками на туристические маршруты, рестораны и сервисы. Так, туристы, купившие пакет, могут рассчитывать на скидку в 25% на тур Yellow Boat and Hills, на скидку в 50%  на автобусный тур по Belém, а также на бесплатный доступ к знаменитому лифту Elevador de Santa Justa и городским фуникулерам. Стоимость предложений варьируется от 160 евро за базовый пакет до 240 евро за пакет предложений категории «премиум».

Для внутреннего туризма управление также приготовило отдельные предложения, такие как ужин и концерт в casa de fados за 25 евро, одна из экскурсий на выбор за 20 евро (пешеходная экскурсия «Секреты старинного Лиссабона», наблюдение за дельфинами, посещение винодельни в Palmela, Azeitão, Colares или Bucelas, посещение дворца Palácio Nacional de Mafra или автобусный тур по Кашкайшу,  Синтре и Сabo da Roca) или возможность бесплатного посещения любых из 35 музеев и достопримечательностей в Лиссабоне за 12,5 евро в течение дня. Подробную информацию о кампании и скидках можно прочитать на официальном сайте управления https://www.visitlisboa.com/

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