Португалия: в Лиссабоне пройдет Конгресс УЕФА

Мероприятие состоится 5 апреля 2023 года, точное место проведение пока неизвестно. До этого Конгресс УЕФА проводился в столице Португалии лишь однажды - 8 июня 1956 года.

На очередном конгрессе будет избран новый президент УЕФА, полномочия действующего президента Александра Чеферина заканчиваются в 2023 году.

По словам премьер-министра Антониу Кошта Португалия продолжает оставаться одной из самых популярных стран для туризма и четвертой страной в мире в рейтинге самых безопасных стран.

Мэр Лисабона Карлуш Моэдаш также говорит о том, что выбор Лиссабона в качестве сцены для этого большого события - большая радость и гордость для всех жителей Португалии.