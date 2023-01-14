Португалия: в Лиссабоне пройдет Конгресс УЕФА

Суббота, 14 Январь 2023 Португалия

Португалия: в Лиссабоне пройдет Конгресс УЕФА

Лиссабон выбран местом проведения 47-го Конгресса Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Мероприятие состоится 5 апреля 2023 года, точное место проведение пока неизвестно. До этого Конгресс УЕФА проводился в столице Португалии лишь однажды - 8 июня 1956 года.

На очередном конгрессе будет избран новый президент УЕФА, полномочия действующего президента Александра Чеферина заканчиваются в 2023 году.

По словам премьер-министра Антониу Кошта Португалия продолжает оставаться одной из самых популярных стран для туризма и четвертой страной в мире в рейтинге самых безопасных стран.

Мэр Лисабона Карлуш Моэдаш также говорит о том, что выбор Лиссабона в качестве сцены для этого большого события - большая радость и гордость для всех жителей Португалии.

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