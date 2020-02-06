Португалия: в Лиссабоне психопат ранил ножом туристку из Франции

Полицейские Лиссабона расследуют нападение на 21-летнюю туристку из Франции, в результате которого пострадавшая получила резанное ранение. Об этом сообщает издание Noticias ao minuto.



По предварительной информации, девушка находилась в очереди за заказом в ресторане McDonald's, недалеко от площади Marques Pumbal, когда на нее со спины неожиданно напал мужчина, вооруженный ножом. Он нанес девушке неглубокое, но обширное ранение в 30 сантиметров. Очевидцы вызвали экстренные службы, пострадавшая была госпитализирована в городскую больницу. Злоумышленнику удалось скрыться до приезда полиции.



Полицейские уже располагают съемкой с камер видеонаблюдения и знают приметы нападавшего. Согласно описанию, его рост составляет 1 метр и 80 сантиметров, он был одет в джинсы. Его национальность не сообщается. По одной из версий, злоумышленник является душевнобольным, поскольку нападение было совершенно без какой- либо причины.