Португалия: в Лиссабоне психопат ранил ножом туристку из Франции

Четверг, 06 Февраль 2020 Португалия Португалия

Португалия: в Лиссабоне психопат ранил ножом туристку из Франции

Нападение произошло без какой-либо причины.

Полицейские Лиссабона расследуют нападение на 21-летнюю туристку из Франции, в результате которого пострадавшая получила резанное ранение. Об этом сообщает издание Noticias ao minuto.

По предварительной информации, девушка находилась в очереди за заказом в ресторане McDonald's, недалеко от площади Marques Pumbal, когда на нее со спины неожиданно напал мужчина, вооруженный ножом. Он нанес девушке неглубокое, но обширное ранение в 30 сантиметров. Очевидцы вызвали экстренные службы, пострадавшая была госпитализирована в городскую больницу. Злоумышленнику удалось скрыться до приезда полиции.

Полицейские уже располагают съемкой с камер видеонаблюдения и знают приметы нападавшего. Согласно описанию, его рост составляет 1 метр и 80 сантиметров, он был одет в джинсы. Его национальность не сообщается. По одной из версий, злоумышленник является душевнобольным, поскольку нападение было совершенно без какой- либо причины.

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