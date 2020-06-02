Португалия: в Лиссабоне регистрируют всплеск заболевания коронавирусом

Ежедневная статистика Генерального директората по здравоохранению показывает, что большинство новых случаев заражения теперь регистрируется в Лиссабоне. По данным GDS, за минувшие сутки в стране было выявлено 200 новых заболевания, 197 (97%) из них в столичном регионе.

Ранее очаг заболевания находился в северном регионе. Сейчас количество зараженных пошло на убыль, а за минушие сутки не было зарегистрировано ни одного случая инфицирования.

“Столичному региону уделяется особое внимание из-за значительного числа новых подтвержденных случаев заболевания. Из 200 случаев только семь зарегистрированы вне данного региона: на юге страны, в центральных районах и на Азорских островах”, - говорится в сообщении помощника госсекретаря GDS Джамили Мадейры.

По статистике, в Португалии чаще всего жертвами коронавируса становятся люди старше 70 лет. Из 1424 погибших 49,1% составляют мужчины и 50,9% женщины. Всего, по последним данным, в стране зарегистрировано 32 700 случаев.