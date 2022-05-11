Португалия: в Лиссабоне снизится максимальная скорость на 10 км/ч

Лиссабонская мэрия одобрила 11 мая предложение, которое определяет снижение на 10 км / ч максимально разрешенной в настоящее время скорости движения и запрет автомобильного движения на Авенида да Либердаде по воскресеньям и в праздничные дни.

Предложение обязывает муниципальную исполнительную власть «уменьшить на 10 км/ч максимально разрешенную скорость движения: до 30 км/ч на 3-м, 4-м и 5-м уровне дорожной сети, до 40 км/ч на 2-м и 70 км/ч на дорогах 1-го уровня».

Среди принятых мер - реактивация программы «A Rua é Sua», распространение ее на другие части города и продление срока действия, а именно за счет «отключения автомобильного движения на Авенида да Либердаде во все воскресенья и праздничные дни (ранее только последнее воскресенье каждого месяца)».