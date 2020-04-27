Португалия: в Лиссабоне снова будет платный проезд

Проезд на метро, автобусах, паромах и поездах в мае снова будет платным. Напомним, полтора месяца назад столичные власти отменили плату за пользование общественным транспортом из-за коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Diário de Notícias со ссылкой на муниципальные власти Лиссабона.

«Общественный транспорт будет работать в прежнем режиме, однако, со всеми мерами, гарантирующими безопасность пассажиров», - говорится в сообщении чиновников.

Напомним, ранее власти Лиссабона приняли решение сделать проезд бесплатным, для того, чтобы пассажиры не соприкасались с «точками заражения - валидаторами».

Сейчас билеты и проездные документы снова в продаже. Проездные на май пассажиры могут приобрести или пополнить с 26 апреля.