Португалия: в Лиссабоне сосредоточено более трети турагентств страны

Согласно данным, опубликованным 3 мая Iberinform, большинство туристических агентств сосредоточено в основном в районах Лиссабона (36%), Фару (14%) и Порту (14%), за которыми следуют Сетубал (6%) и Мадейра (5%).

Почти половина туристических агентств (44%) были зарегистрированы за последние пять лет, а 25% - за последние шесть-десять лет.

Старые компании от 11 до 15 лет составляют 11%, а компании от 16 до 25 лет или старше 25 лет составляют 10%.

С точки зрения размера, 91% составляют микрокомпании, и этот процент возрастает до 99%, если мы также добавим малые компании.

Пандемия оказала значительное влияние на туристическую отрасль, и турагентства не стали исключением.

Несмотря на то, что в этом секторе появились признаки восстановления, с ростом на 55% в 2021 году, туристические агентства все еще далеки от уровня бизнеса в 2019 году.

Из-за ограничений на поездки и отмены бронирования разница в счетах за этот период составила 65%.