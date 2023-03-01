Португалия: в Лиссабоне станет меньше жилья для приезжих

Среда, 01 Март 2023 Португалия Португалия

Португалия: в Лиссабоне станет меньше жилья для приезжих

Столица собирается снизить текущее соотношение между местным жильем и жилой недвижимостью.

Лиссабонская палата хочет уменьшить соотношение между местными объектами размещения (AL) и недвижимостью, доступной для жилья, ограничив относительные зоны сдерживания 5% вместо «равных или превышающих 10% и менее 20%».

«Это изменение означает, что приходы будут находиться в относительном сдерживании, когда на каждые 100 классических семейных жилищ приходится пять официальных объектов AL», - говорится в заявлении совета.

Документ опубликовали 1 марта в связи с предложением внести поправки в Муниципальные правила местного проживания (RMAL), который будет обсуждаться на исполнительном собрании в ближайшие недели.

Изменение коэффициентов включает зоны абсолютного сдерживания, которые предлагается увеличить до 15%, когда действующее положение устанавливает, что они являются «однородными туристическими зонами, в которых соотношение между заведениями AL и количеством постоянных жилищ превышает 20%».

«Они вступают в абсолютную изоляцию, когда на каждые 100 классических семейных жилищ приходится 15 титулов AL», - указала палата под председательством Карлуша Моэдаша.

Согласно действующему RMAL, действующему с ноября 2019 года, новые регистрации AL запрещены в зонах абсолютного сдерживания, а именно в районах Байрру-Алту/Мадрагоа, Каштелу/Алфама/Моурария, Колина-де-Сантана, Байша и на осях Авенида-да-Либердаде/Авенида-да-Република/Авенида Алмиранте Рейш и ограничена зонами относительного сдерживания, включая районы Байру-даш-Колониаш и Граса.

Среди представленных предложений совет выделил переход к мониторингу на основе границ приходов, изменение соотношения зон изоляции, а именно до 5% в зонах относительной изоляции и до 15% в зонах абсолютной изоляции, а также корректировку исключительных разрешений.

По мнению совета, мониторинг, основанный на границах округов, подразумевает, что муниципальное регулирование будет использовать приход в качестве основной географической единицы для регулирования, мониторинга и инспекции AL вместо использования однородных туристических зон, как это имеет место в настоящее время, учитывая, что «эта поправка способствует большей стабильности и ясности в анализе областей, намеченных для сдерживания».

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