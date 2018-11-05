Португалия: в Лиссабоне стартовал веб-саммит

В этом крупнейшем форуме в области современных компьютерных технологий принимают участие тысячи докладчиков, предпринимателей, инвесторов, журналистов, а также стартап-проектов. Место проведения - Altice Arena и павильоны Лиссабонского международного выставочного центра (Feira Internacional de Lisboa, FIL), расположенные в Парке Наций (Parque das Nações) - квартале, построенном вдоль реки Тежу к всемирной выставке Экспо-1998.

В рамках веб-саммита состоятся 23 конференции:

1. AutoTech - ведущая в мире конференция по автотехнике, которая фокусируется на автономных транспортных средствах. AutoTech объединяет тысячи ведущих компаний, инженеров, разработчиков, экспертов и любителей.

2. binate.io - ведущая мировая конференция по передаче данных, объединяющая под одной крышей ученых, аналитиков, хакеров и инженеров.

3. ContentMakers - ведущий в мире форум создателей контента, объединяющий под одной крышей крупнейшие в мире медиа- и развлекательные компании, с новыми брендами, платформами, инвесторами и создателями.

4. creatiff - крупнейшая в Европе дизайнерская конференция, объединяющая тысячи дизайнеров и креативщиков.

5. FullSTK - ведущая в мире конференция разработчиков, объединяющая разработчиков, инвесторов, инженеров и экспертов по вычислительной технике.

6. Саммит Growth представляет технических лидеров и гигантов индустрии завтрашнего дня.

7. HealthConf - ведущая в мире конференция по вопросам здравоохранения, в которой встречаются отраслевые гиганты, прорывные стартапы, инвесторы и новаторы.

8. Modum - ведущая мировая конференция по технологии моды. Именно здесь встречаются ведущие бренды, маркетологи и инвесторы.

9. MoneyConf - конференция финансовых технологий. Здесь встречаются ведущие банки мира, технические фирмы и прорывные стартапы. Лидеры отрасли и стартапы, желающие преобразовать рынок, встретятся, чтобы обсудить будущее финансов.

10. MusicNotes - ведущая мировая музыкальная и технологическая конференция, на которой встречаются мировые бренды, художники, лейблы, маркетологи и инвесторы.

11. PandaConf - ведущая мировая маркетинговая конференция. Это место, где встречаются гиганты индустрии, ведущие бренды, инвесторы и рекламные агентства.

12. Planet tech - объединяет ведущие мировые стартапы, бизнес-гиганты, влиятельных лиц и мыслителей из областей самодостаточного развития (sustainability), энергетики и чистых технологий.

13. Этап the Q&A дает участникам уникальную возможность задать вопросы. Вы сможете присоединиться к небольшой аудитории в течение 30-минутных сеансов Q&A с топ-динамиками.

14. SaaS Monster - крупнейшая в мире SaaS-конференция, объединяющая более 10 тысяч CIOs и CTOs, продавцов и покупателей, экспертов и инвесторов, стартапов и созданных компаний.

15. SportsTrade - крупнейшая в мире спортивная бизнес-конференция, объединяющая владельцев ведущих мировых франшиз и медиа-компаний, звезд спорта, розничных торговцев, брендов и технологических компаний.

16. Выслушайте, что расскажут руководители, учредители, лидеры отрасли и инвесторы о том, как сделает ваш стартап успешным. Учитесь у людей, которые все это делали раньше в Startup University.

17. Ведущая мировая конференция по искусственному интеллекту и робототехнике, TalkRobot собирает специалистов в области искусственного интеллекта, робототехники и оборудования, объединяет тысячи ведущих компаний, стартапов, инвесторов, инженеров, роботистов и исследователей.

18. Corporate Innovation Summit - это однодневное мероприятие, проводимое непосредственно перед веб-саммитом. Вас ждет масса семинаров, презентаций и сетевых мероприятий, с людьми, работающими на переднем крае предприятий XXI века.

19. Forum - собрание, объединяющее 500 ведущих мировых лидеров в области общественного, частного и гражданского секторов.

20. Surf Summit - поразите волны в Эрисейре прямо во время веб-саммита.

21. Pub Summit. Веб-саммит принимает группы участников в оживленных барах и пабах Лиссабона.

22. Sunset Summit - понаблюдайте за закатом над прекрасным городом Лиссабон, и расслабьтесь перед Night Summit в прекрасном португальском павильоне. Познакомьтесь с лучшими уличными художниками Португалии, послушайте местных музыкантов и попробуйте прекрасные португальские вина.

23. Night Summit - «Ночной саммит». Место проведения - целые улицы баров и ресторанов, в которых после наступления темноты будут отдыхать и заниматься нетворкингом участники саммита. Night Summit сосредоточен вокруг The Pink Street - «Розовой улицы», забрендированной веб-саммитом. Во всех барах на этой улице участникам саммита предоставляется скидка. А уходят они с интересными историями и незаменимыми контактами. Ведь вполне вероятно, что человек за соседним столиком окажется инвестором или основателем компании.

В этом году на веб-саммите ожидается около 70 тысяч посетителей из более чем 170 стран, более 1.200 докладчиков и большое количество руководителей международных компаний.

Веб-саммит по технологиям, инновациям и предпринимательству дебютировал в Ирландии в 2010 году, а в 2016-м переехал в Лиссабон, где, как ожидается, останется до 2028 года на арене Altice (ранее - Meo Arena) и FIL.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ - НА САЙТЕ HTTPS://WEBSUMMIT.COM/