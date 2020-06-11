Португалия: в Лиссабоне усилят контроль во время Santos Populares

В городском совете Лиссабона предупредили, что на этой неделе, когда горожане обычно отмечают праздники Santos Populares, будут введены дополнительные ограничения на работу магазинов, ресторанов и заправок. Кроме этого, улицы города будут патрулировать около тысячи полицейских, для того, чтобы пресекать возможные скопления людей. Ограничения будут действовать до 14 июня.

Городские власти сообщили, что временно запретят продажу спиртного на автозаправках с 16 часов до 10 утра. В городских кафе будут установлены новые часы работы с 8 утра до 7 вечера. Рестораны должны закрываться не позднее, чем в 12 часов ночи.

По словам мэрии, ограничительные меры на правлены на пресечение «скоплений людей и проведения мероприятий, где может не соблюдаться социальная дистанция»

В дополнение к запрету на все фестивали, шествия и парады рестораторам запретили расширять террасы и «устанавливать мебель, такую как стулья, столы и оборудование для приготовления пищи, в общественных местах».