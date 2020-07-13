Португалия: в Лиссабоне установят бесплатные велосипеды

9 июля городской совет Лиссабона одобрил предложение Коммунистической партии (PCP) о бесплатном использовании велосипедов Gira и улучшении качества дорожек, а также принял во внимание просьбу Социал-демократической партии (PSD) отдать приоритет западной части столицы.

Мероприятие вводится «на экспериментальной основе», в нем используются «месячные допуски при наличии часов», которые предназначены для граждан, студентов и городских рабочих.

Новые станции Gira установят на западе Лиссабона в Камполиде, Кампо-де-Урике, Алькантара, Ажуда и Белем, чтобы бороться с «серьезными проблемами доступности», с которыми столкнулась эта область столицы.

После расторжения контракта с Bitrbita в прошлом году муниципальная компания EMEL, управляющая сетью Gira, объявила тендер на приобретение 1500 велосипедов. Городская власть считает, что введение новых транспортных средств позволит расширить сеть на весь город. Если все пойдет по плану, первые велосипеды войдут в эксплуатацию в конце 2020 или в начале 2021 года.

Предложение РСР предусматривает улучшение и ремонт существующих велосипедных дорожек. Например, путем «усиления вертикальных и горизонтальных знаков, в том числе на дорогах общего пользования». Партия предлагает увеличить количество парковочных площадок, ввести обучение детей езде на велосипедах, профинансировать ремонт «бывших в использовании велосипедов» (разработка программы «Lisboa sem Rodinhas»).