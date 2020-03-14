Португалия: в Лиссабоне вор заснул на месте кражи

В столичном районе Лиссабона ночной сторож стоянки обнаружил преступника спящим в салоне автомобиля. По предварительной информации, после взлома машины он решил отдохнуть и уснул. Инцидент произошел накануне в 4 утра на улице Humberto Delgado. После обнаружения мужчины, охранник вызвал полицию.



Сам задержанный объяснил ситуацию тем, что увидел открытую машину и решил в ней переночевать. Однако, правоохранители выяснили, что автомобиль был взломан, а сам задержанный имеет криминальное прошлое и в данный момент находится под следствием за кражу в такси.



О том, какой ущерб был причинен владельцу машины не сообщается. Сейчас выяснением обстоятельства произошедшего занимается прокуратура. Возбуждено уголовное дело.