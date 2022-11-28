Португалия: в Лиссабоне загрязнение воздуха выше допустимого ВОЗ

Согласно исследованию, опубликованному 28 ноября, в некоторых районах города Лиссабона уровни загрязнения выше, чем допустимые Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), особенно в круизном терминале Санта-Аполония и на некоторых велосипедных дорожках.

Данные были подготовлены учеными из центров исследований в области социологии (CIES-Iscte), информационных наук, технологий и архитектуры (ISTAR-IUL), а также природных ресурсов и окружающей среды (CERENA).

Информацию собирали 80 датчиков в период с августа 2021 года по июль 2022 года.

В заметке, опубликованной авторами исследования, поясняется, что анализ значений диоксида азота (N02) и взвешенных частиц PM10 был проведен, и был сделан вывод о том, что в некоторых районах Лиссабона превышены параметры, принятые ВОЗ.

Что касается диоксида азота, исследователи обнаружили, что значения составляли в среднем 71,08 мкг/м3, «значительно выше порога, установленного ВОЗ», который составляет 10 мкг/м3.

Calçada de Carriche (Lumiar), Alameda da Encarnação, Avenida 24 de Julho и Avenida Infante Dom Henrique в Санта-Аполонии были районами с самым высоким уровнем загрязнения диоксидом азота.

Согласно выводам исследования, транзитный и морской транспорт определены как возможные причины превышения уровня загрязнения параметров, установленных ВОЗ.

В дополнение к этим факторам исследование также указывает на отопление жилых и коммерческих помещений, строительство и промышленность как загрязняющие элементы, в дополнение к природным явлениям, таким как перенос пыли из пустыни Сахара.

«Необходимо собирать данные, которые позволят муниципалитетам действовать превентивно и определять как области, требующие вмешательства, так и уровень необходимых действий», - говорят исследователи, также рекомендуя расширить сеть распространения датчиков-индикаторов загрязнения воздуха на большее количество мест.