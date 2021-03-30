Португалия: в Лиссабоне завершены работы по реконструкции Второго кольца

Городской совет Лиссабона объявил в понедельник на своей странице в Facebook, что работы по реконструкции Второго кольца успешно завершены.

Работы по капитальному ремонту и улучшению дорожных знаков проходили более девяти месяцев.

Благодаря этим работам муниципалитет гарантирует, что «не только улучшилось движение по одной из самых важных дорог в городе», но также была учтена безопасность автомобилистов, которая теперь стала намного выше.