Португалия: в Лиссабоне завершены работы по реконструкции Второго кольца

Вторник, 30 Март 2021 Португалия Португалия

Португалия: в Лиссабоне завершены работы по реконструкции Второго кольца

Городской совет столицы объявил о завершении работ.

Городской совет Лиссабона объявил в понедельник на своей странице в Facebook, что работы по реконструкции Второго кольца успешно завершены.

Работы по капитальному ремонту и улучшению дорожных знаков проходили более девяти месяцев.

Благодаря этим работам муниципалитет гарантирует, что «не только улучшилось движение по одной из самых важных дорог в городе», но также была учтена безопасность автомобилистов, которая теперь стала намного выше.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)