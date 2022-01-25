Португалия. В Лиссабонском океанариуме снижены цены до конца месяца

Oceanário de Lisboa запустил еще одну кампанию, которая призвана привлечь посетителей.

Лиссабонский океанариум проведет акцию до конца января .

Он называется «Счастливая неделя», и до 31 января, с понедельника по пятницу, вы сможете посетить большой аквариум всего по 13 евро за билет.

Чтобы получить доступ к этой акции, вам просто нужно купить билеты онлайн на веб-сайте Oceanário de Lisboa.

Это еще одна возможность посетить по специальной цене одно из любимых мест отдыха в Лиссабоне, которое отлично подходит для отдыха с семьей или с друзьями.