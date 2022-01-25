Португалия. В Лиссабонском океанариуме снижены цены до конца месяца
Воспользуйтесь шансом посетить один из лучших океанариумов мира по льготным ценам.
Oceanário de Lisboa запустил еще одну кампанию, которая призвана привлечь посетителей.
Лиссабонский океанариум проведет акцию до конца января .
Он называется «Счастливая неделя», и до 31 января, с понедельника по пятницу, вы сможете посетить большой аквариум всего по 13 евро за билет.
Чтобы получить доступ к этой акции, вам просто нужно купить билеты онлайн на веб-сайте Oceanário de Lisboa.
Это еще одна возможность посетить по специальной цене одно из любимых мест отдыха в Лиссабоне, которое отлично подходит для отдыха с семьей или с друзьями.