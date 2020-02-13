Португалия: в лиссабонском зоопарке родилась коала

Четверг, 13 Февраль 2020 Португалия Португалия

Португалия: в лиссабонском зоопарке родилась коала

В зоопарке Лиссабона родилась маленькая коала, ее назвали Hope.

"Норе" в переводе с английского - надежда. Детеныш родился 25 июля 2019 года, но только теперь зоопарк Лиссабона решил публично представить своего нового обитателя. Коала родилась длиной менее 20 мм и весом 0,5 г.

Сообщается, что в последние месяцы, при пожарах в Австралии погибло около 30% коал. Этот вид находится на грани вымирания, однако теперь у него появилась надежда на восстановление популяции.

Лиссабонский зоопарк был одним из многих учреждений, которые занимались сбором средств для оказания помощи коалам, пострадавшим от пожаров, а также выделил средства из своего фонда для «спасения и восстановления австралийской флоры и фауны».

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