Португалия: в Лоле появится туристический налог

Больше платить за ночлег придется туристам и гостям муниципалитета Лоле. 1,50 евро в день они должны будут заплатить в казну муниципалитета за отдых.

Плата будет взиматься с марта по октябрь с гостей в возрасте от 13 лет и старше.

В мэрии сообщают, что эта мера направлена на «развитие туризма в регионе Лоле. Инвестиции будут направлены содержание общественных мест и развитие туристической инфраструктуры».

В свою очередь, гости и туристы получат право на комиссию в размере 2,5% от взимаемой суммы.

В муниципалитете подчеркивают, что аналогичный налог уже введен некоторых городах и туристических направлениях в Европе, а также уже действует "в нескольких португальских муниципалитетах".

Согласно исследованию, проведенному AMAL -Межмуниципальным сообществом Алгарве, ожидается, что муниципалитет Лоле заработает 3,3 миллиона евро.