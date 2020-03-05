Португалия: в Лоле появится туристический налог

Четверг, 05 Март 2020 Португалия Португалия

Португалия: в Лоле появится туристический налог

Дополнительный налог придется платить за отдых.

Больше платить за ночлег придется туристам и гостям муниципалитета Лоле. 1,50 евро в день они должны будут заплатить в казну муниципалитета за отдых.

Плата будет взиматься с марта по октябрь с гостей в возрасте от 13 лет и старше.

В мэрии сообщают, что эта мера направлена на «развитие туризма в регионе Лоле. Инвестиции будут направлены содержание общественных мест и развитие туристической инфраструктуры».

В свою очередь, гости и туристы получат право на комиссию в размере 2,5% от взимаемой суммы.

В муниципалитете подчеркивают, что аналогичный налог уже введен некоторых городах и туристических направлениях в Европе, а также уже действует "в нескольких португальских муниципалитетах".

Согласно исследованию, проведенному AMAL -Межмуниципальным сообществом Алгарве, ожидается, что муниципалитет Лоле заработает 3,3 миллиона евро.

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