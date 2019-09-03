Португалия: в Лоле виноделы задействуют туристов в сборе урожая

Владельцы виноградников Quinta da Tôr, в центре Лоле предлагает туристам участие в сборе винограда. В рамках мероприятия Loulé Criativo, организованного мэрией, владельцы виноградников предлагают участие в производстве вина «винтажным способом», например, в топтании ягод ногами. Мепроприятия запланированы на 4 и 14 сентября.



По словам организаторов, туристы могут «получить уникальный опыт, включающий в себя эксклюзивное посещение виноградников и винодельни, участие в сборе урожая и обед». В дополнение к опыту ведения сельского хозяйства, участникам также предлагается окунуться в бассейн фермы и продегустировать вина.



Помимо этого мероприятия, в сентябре, администрация Лоуле (Câmara de Loulé) проводит ряд мастер классов для местных жителей и туристов. Так, например, 7-го сентября в Loulé Coreto Hostel всем желающим расскажут секреты приготовления традиционной выпечки и инжирных сыров. Подробнее о мероприятии можно узнать на сайте - http://loulecriativo.pt/en/home.