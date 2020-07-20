Португалия: в Loule появился парк отдыха

Новое место позволит жителям «пообщаться и насладиться природой», а также «замедлить темп жизни». Территория площадью 18 тыс. кв м находится в Алгарве рядом со скейт-парком, она заполнена зелеными насаждениями и спортивным оборудованием.

Отдыхающие смогут найти открытое поле с искусственной травой, место для игры в петанк, баскетбольную площадку, зону с брусьями и другим оснащением для проведения уличных тренировок.

Расширение городского парка позволило посадить сосны, которые являются «воплощением философии» отдыха и здорового образа жизни. Благодаря этому жители Loule получат «пространство для общения друг с другом, прогулок на свежем воздухе и занятий спортом».

«Мы хотим воспитать другой вкус и ценности у португальцев. Городское пространство, усеянное цементными и бетонными сооружениями, должно иметь декомпрессионные зоны с зеленью, водой и тропами, по которым отдыхающие смогут прогуливаться, проводить встречи, играть. Это будет способствовать нашему физическому и психическому благополучию», – сказал Vitor Aleixo, мэр города.

Другая цель проекта заключается в том, чтобы «вытащить людей из дома, убрать от экранов телевизоров, вывести на улицу и заново открыть для них эту важную особенность – общение друг с другом».