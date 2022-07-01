Португалия: в мае госдолг достиг рекордного уровня

Государственный долг с точки зрения Маастрихта, на который рассчитывает Брюссель, увеличился в мае на 1300 млн евро до рекордного значения в 280,4 млрд евро, сообщил в пятницу Банк Португалии (BdP).

По данным центрального банка, «это увеличение в основном возникло из-за кредита, предоставленного Европейской комиссией в рамках Механизма восстановления и устойчивости» в размере 600 млн евро.

Были также чистые выпуски долговых ценных бумаг на сумму 400 млн евро и увеличение депозитных обязательств на 300 миллионов.

Депозиты государственного управления, с другой стороны, увеличились на 2 700 млн евро, так что за вычетом этих депозитов государственный долг уменьшился на 1 300 млн евро - до 254,7 млрд евро.

По данным BdP от 2 мая, в первом квартале государственный долг с точки зрения Маастрихта упал до 127,0% валового внутреннего продукта (ВВП), что на 0,4 процентных пункта меньше, чем в конце предыдущего квартала.

В марте 2022 года государственный долг составил 276 миллиардов евро, что на 1 200 миллионов евро больше, чем в феврале.