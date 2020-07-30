Португалия: в магазинах появятся коробки «солидарности»

Четверг, 30 Июль 2020 Португалия

Португалия: в магазинах появятся коробки «солидарности»

Коробки с продуктами для нуждающихся можно отыскать под брендом Jeronimo Martins.

Сервис будет работать в девяти сетевых магазинах Pingo Doce. Инициатива Caixa Solidaria включает сбор, доставку и распространение продуктов и пожертвований португальцам, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Люди могут самостоятельно собрать необходимые им товары.

Социальная поддержка запущена из-за пандемии, сейчас собрано около 2400 коробок «солидарности», разбросанных по всей стране, в том числе за пределами магазинов Pingo Doce. Найти их можно в Санта-Мария-да-Фейра, Авейру, Повуа-де-Варзин, Баррейру и нескольких районах Лиссабона.

В стандартную коробку могут входить средства гигиены, консервы, макароны, рис, оливковое масло, молоко и другие продукты.

Проект является частью политики социальной ответственности сети магазинов Pingo Doce, которая в контексте пандемии усилила ориентацию на самые незащищенные и уязвимые слои населения, находящиеся на «передней линии борьбы» с последствиями Covid-19. Также в политику поддержки входит оказание медицинской помощи в 31 клинике и отделении общественного здравоохранения.

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