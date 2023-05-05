Португалия: в марте потребление газа снизилось на 14,9 процента

Пятница, 05 Май 2023 Португалия Португалия

Португалия: в марте потребление газа снизилось на 14,9 процента

Причина в обязательствах Португалии перед Европой.

В марте потребление газа в Португалии сохранило тенденцию к снижению, наблюдавшуюся в предыдущие месяцы, снизившись на 14,9% с августа 2022 г.

Этот показатель ниже добровольного целевого уровня в 15%, установленного Европейской комиссией для большинства европейских стран, но выше необходимого. особенно для Португалии.

Учитывая особенности страны, такие как отсутствие электрических взаимосвязей с другими государствами ЕС, Португалия входит в группу исключений из правил и может снизить потребление всего на 7%.

В седьмом отчете о ходе выполнения Плана энергосбережения на 2022–2023 годы Энергетическое агентство ADENE отметило, что в потреблении природного газа зарегистрировано «снижение на 14,9% по сравнению со средним историческим значением за последние пять одинаковых периодов».

ADENE указывает, что снижение «сильно ощущалось в отношении обычного потребления, с сокращением на 23%», в то время как «в компоненте потребления, связанном с производством энергии на теплоэлектростанциях, было снижение на 0,8%».

Этот процент сопоставим с уменьшением на 14,6% в период с августа по февраль. Благодаря такому сокращению Португалия уже достигла 88,5% процента выполнения целевого показателя, установленного в Плане энергосбережения на 2022-2023 годы, к концу 2023 года (17%), добавляет агентство.

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