Португалия: в Монталегри жители протестуют против строительства рудника

В округе Вила-Реал, в поселке Монталегри местные жители протестуют против строительства шахты по добыче лития. По мнению жителей, активистов и экологов, строительство рудника нанесет значительный ущерб здоровью людей, а также окружающей среде. В настоящий момент компания Lusorecursos занимается разведкой местности, сообщается, что строительство уже одобрено местными чиновниками.

«Нас беспокоит, что строительство шахты планируется под открытым небом. Мы также обеспокоены количеством разведок, которые были проведены в этом районе», - рассказали журналистам представители общественной организации Montalegre Com Vida, подчеркнув, что не исключают, что в поселке будет развернуто масштабное производство руды.



Правозащитники сейчас активно работают с местным населением, объясняя местным жителям возможные последствия строительства шахты, такие как загрязнения пастбищ, а также вероятность взрывов на производстве.