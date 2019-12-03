Португалия: в Монтижу значительно вырос спрос на жилье

На фоне новостей о том, что в ближайших планах правительства возведение нового аэропорта в Монтижу, значительно вырос спрос на недвижимость и цены на жилье в муниципалитете.



«Инвесторы чаще всего ищут земельные участки и дома для восстановления для последующей продажи. Скорее всего они делают ставку на Монтижу из-за возможного строительства аэропорта», - цитирует риэлторов португальское издание The Portugal News. Риэлторы также утверждают, что повышенным способом пользуются складские помещения. В пользу этой версии говорит тот факт, что большинство покупателей не из этого округа, а часть из них иностранцы.



В следствии роста спроса, цены на квадратные метры в Монтижу выросли на 30%. Сейчас в среднем стоимость аренды квартиры Т3 составляет 750 евро, а цена такой квартиры – 280 тысяч евро. Однако, некоторые риэлторы считают, что причиной роста спроса стали не планы по строительству аэропорта, а близость Лиссабона. Покупатели жилья возможно просто не могут себе позволить покупку подорожавших квартир в столице.



При этом риелторы ожидают, что после начала возведения аэропорта начнется еще более активный рост цен на недвижимость.



Напомним 8 января стало известно, что государственная структура Aeroportos de Portugal подписала соглашение об увеличении пропускной способности аэропорта, в связи с этим возведение нового аэропорта планируется на основе авиабазы в Монтижу.