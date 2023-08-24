Португалия: в начале учебного года трудоустроено более 12 800 учителей

Четверг, 24 Август 2023 Португалия Португалия

Португалия: в начале учебного года трудоустроено более 12 800 учителей

Министр образования заявил, что 95% расписаний, запрошенных школами, заполнены учителями.

Министр заявил 23 августа, что в португальских школах заполнено 12 814 расписаний, для учителей, уже принятых на работу в начале 2023/2024 учебного года.

В этом году трудоустроено больше учителей, чем в прошлом году, заявил Жоау Коста.

«Учитывая расписания, запрошенные школами, 95% из них имеют назначенного учителя», - заявил чиновник в среду, отметив, что было запрошено больше расписаний, чем в прошлом году.

«Незаполненные расписания сосредоточены на юге страны», в основном по таким предметам, как информатика, физическая химия, биология и геология.

Хотя не все трудоустроены, чиновник заверил, что «до начала занятий у нас есть два кадровых резерва», куда можно пригласить еще учителей.

«20 808 профессоров доступны для трудоустройства, и в начале сентября у нас будет кадровый резерв», - отметил министр.

Напомним, что президент республики уже обнародовал постановление об учете стажа работы учителей, наложив вето на первоначальный вариант.

Несмотря на этот шаг, профсоюзы, представляющие учителей, продолжают требовать дальнейшего прогресса.

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