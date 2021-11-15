Португалия: в недвижимость в третьем квартале вложено 534 млн евро

Понедельник, 15 Ноябрь 2021 Португалия Португалия

Португалия: в недвижимость в третьем квартале вложено 534 млн евро

Рост составил 53% и 141% по сравнению с первым и вторым кварталами соответственно.

С января сектор уже увеличил объемы производства на 1,1 млрд евро и планирует достичь отметки в 2 млрд к концу года.

Согласно исследованию, опубликованному консультантом Savills 15 ноября, рынок недвижимости Португалии продолжает восстанавливать объемы инвестиций, зафиксированные в период до пандемии, зарегистрировав в третьем квартале 2021 года сумму в 534 миллиона евро. .

Офисный сегмент продолжает доминировать на рынке с долей 36%, за ним следует сегмент гостиничного бизнеса с долей рынка 20%.

Намного ниже показатели в розничном сегменте, доля которого на национальном рынке составляет всего 8%.

За первые девять месяцев года 80% сделок были заключены иностранными инвесторами, с особым упором на граждан Франции, Испании и Великобритании.

Национальные инвестиции растут «благодаря инвестиционным фондам и частным инвесторам, заинтересованным в приобретении продуктов из офисного и розничного сегментов, с особым интересом в районах с высокой проходимостью пешеходов».

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