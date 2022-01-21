Португалия: в ноябре 2021 года цены рванули вверх

Таким образом, португальская экономика продолжала восстанавливаться после пандемии в предпоследнем месяце 2021 года.

«Годовые темпы изменения индекса потребительских цен (ИПЦ) демонстрировали сильное восходящее движение в течение 2021 года, особенно во второй половине года, когда наблюдаемые изменения были выше среднегодового значения», гласит отчет Статистического управления.

Европейский центробанк (ЕЦБ) ожидает, что изменения цен останутся высокими в ближайшие месяцы, но с тенденцией к замедлению до конца года.

Экономисты центрального банка поддерживают аргумент о том, что инфляция в еврозоне является временной, хотя и более продолжительной, чем предполагалось ранее, и указывают на уровень менее 2% (1,8%) в 2023 и 2024 годах.

Эволюция ВВП в четвертом квартале и в 2021 году в целом будет опубликована INE 31 января, через день после досрочных выборов в законодательные органы.

Правительство ожидает, что в 2021 году экономика выросла на 4,8%, частично восстановившись после падения на 8,4%, зафиксированного в 2020 году.