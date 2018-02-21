Португалия: в нынешнем сезоне Роналду забивает чаще, чем Месси

Среда, 21 Февраль 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: в нынешнем сезоне Роналду забивает чаще, чем Месси

Нападающему Реала Криштиану Роналду требуется меньше времени на гол, чем форварду Барселоны Лионелю Месси.

Старт сезона 2017-2018 выдался для Роналду неудачным. Вслед за четырьмя матчами дисквалификации в Ла Лиге последовала темная полоса Реала в целом и самого Криштиану в частности, в то время как форвард Барселоны Лионель Месси исправно забивал гол за голом, пишет football.ua.

Тем не менее, с наступлением 2018 года португалец вновь обрел себя и отличился 10 голами в 6 матчах во всех турнирах, доведя общее число забитых в сезоне мячей до 26. В свою очередь Месси имеет в активе на один гол больше - на его счету 27 точных выстрелов.

Несмотря на то, что количество забитых обоими игроками мячей почти одинаково, Роналду забивает значительно чаще. Так португальцу требуется в среднем 97 минут на гол, в то время как Месси отличается каждые 115 минут.

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