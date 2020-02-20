Португалия: в Oeiras устроят карнавал во дворце Marquês de Pombal

Четверг, 20 Февраль 2020 Португалия Португалия

Португалия: в Oeiras устроят карнавал во дворце Marquês de Pombal

Мероприятия пройдут в эти выходные.

В муниципалитете Oeiras в этом году решили организовать карнавал прямо в знаменитом дворце Маркеша Пумбала и в прилегающем к нему саду (Palácio e jardins do Marquês de Pombal). Мероприятие будет стилизовано под карнавалы 18 века. Об этом сообщает издание Time Out.

На территории дворца, в саду Cascata dos Poetas будет организована площадка для танцев и представлений. В эту субботу и воскресенье здесь пройдут маскарады в стиле эпохи просвещения и бал-маскарад «в стиле барокко». Также гостей карнавала будут развлекать театральными представлениями и концертами. На первом этаже дворца будет работать ресторан, где в этот день будут предлагать местную выпечку.

Дворец располагается по адресу Largo Marquês Pombal 21. Мероприятия начнутся в 14 часа. Вход бесплатный.

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