Португалия: в Oeiras устроят карнавал во дворце Marquês de Pombal

В муниципалитете Oeiras в этом году решили организовать карнавал прямо в знаменитом дворце Маркеша Пумбала и в прилегающем к нему саду (Palácio e jardins do Marquês de Pombal). Мероприятие будет стилизовано под карнавалы 18 века. Об этом сообщает издание Time Out.



На территории дворца, в саду Cascata dos Poetas будет организована площадка для танцев и представлений. В эту субботу и воскресенье здесь пройдут маскарады в стиле эпохи просвещения и бал-маскарад «в стиле барокко». Также гостей карнавала будут развлекать театральными представлениями и концертами. На первом этаже дворца будет работать ресторан, где в этот день будут предлагать местную выпечку.



Дворец располагается по адресу Largo Marquês Pombal 21. Мероприятия начнутся в 14 часа. Вход бесплатный.