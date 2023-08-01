Португалия: в океане рядом с Тежу заметили огромного кита

Заснять этого финвала, считающегося вторым по величине животным в мире после синего кита, посчастливилось туристической компании SeaEO Tours.

Она предлагает туристические морские прогулки и показывает животный мир в водах Тежу.

Это путешествие навсегда останется в памяти клиентов, которые 23 июля 2023 года смогли так близко увидеть одного из гигантов океана, которого сопровождали около 100 дельфинов.

Согласно заявлениям Сидониу Паиса, морского биолога и основателя SeaEO Tours, его 12 клиентов смогли наблюдать кита в течение 15 минут.

Наблюдение произошло перед Меку, в Лиссабонском каньоне.

Удалось понять,что этот финвал с научным названием balaenoptera physalus, имел длину 15 метров, будучи обычным видом на нашем побережье.

Этот кит известен не только как одно из крупнейших животных в мире, но и как одно из самых быстрых морских обитателей, достигающее скорости около 40 км/ч.