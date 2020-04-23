Португалия: в отделениях CTT появились маски и антисептики

Четверг, 23 Апрель 2020 Португалия Португалия

Португалия: в отделениях CTT появились маски и антисептики

Продукция поступила в продажу 21 апреля.

С 21 апреля на прилавках почты CTT появились маски и дезинфицирующие средства. Продукцию можно приобрести во всех отделениях почтовой службы страны.

«Принимая во внимание ситуацию с пандемией коронавируса и заботясь о безопасности и благополучии наших клиентов, мы будем продавать эту популярную среди граждан продукцию. В частности для того, чтобы им не приходилось много перемещаться в поисках товаров первой необходимости», - говорится в официальном заявлении CTT.

Сообщается, что на почте можно будет приобрести медицинские маски стандарта ASTM, одобренные Европейским союзом. Стоимость набора из 6 штук составляет 10 евро. Также в продажу поступил дезинфицирующий гель с 70% содержанием спирта. Стоимость антисептика емкостью 100 мл будет составлять 5 евро. Как утверждается в заявлении, санитайзер одобрен Всемирной организацией здравоохранения.

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