Португалия: в Парке Наций растения будут поливать переработанной водой
Из-за аномальной засухи любая возможность экономии воды имеет большое значение.
Глава муниципалитета Карлуш Ардиссон пояснил, что на территории района есть очистные сооружения Бейролаш и созданы особые условия.
Дело в том, что, когда была построена Expo98, вся урбанизация и зеленые насаждения, в этом районе была спроектирована автономная система сантехники.
«Вода, которая сейчас используется для орошения, поступает из двух скважин на нашей территории», - подчеркнул чиновник.
Он также добавил, что со следующего квартала очищенная вода с очистных сооружений будет повторно использоваться и заменит эту воду, которая забиралась из скважин.
По словам Карлуш Ардиссона, во время засухи, которую переживает страна, важно «дать вторую жизнь воде, которую уже использовали, возвращать ее природе и использовать в своих интересах».