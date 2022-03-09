Португалия: в Парке Наций растения будут поливать переработанной водой

Глава муниципалитета Карлуш Ардиссон пояснил, что на территории района есть очистные сооружения Бейролаш и созданы особые условия.

Дело в том, что, когда была построена Expo98, вся урбанизация и зеленые насаждения, в этом районе была спроектирована автономная система сантехники.

«Вода, которая сейчас используется для орошения, поступает из двух скважин на нашей территории», - подчеркнул чиновник.

Он также добавил, что со следующего квартала очищенная вода с очистных сооружений будет повторно использоваться и заменит эту воду, которая забиралась из скважин.

По словам Карлуш Ардиссона, во время засухи, которую переживает страна, важно «дать вторую жизнь воде, которую уже использовали, возвращать ее природе и использовать в своих интересах».