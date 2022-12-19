Португалия: в половине районов доход менее 1000 евро в месяц

По данным INE, лидирует Алкошете, который возглавляет этот рейтинг со среднемесячным доходом выше среднего по стране - в 2020 евро.

«В 50% из 308 муниципалитетов Португалии средний ежемесячный заработок штатных сотрудников с полной оплатой труда в 2020 году составлял менее 1000 евро», - говорится в опубликованном INE ежегоднике статистики.

По данным INE, в целом по стране «среднемесячный заработок штатных сотрудников с полной оплатой труда составил 1247 евро».

Однако работники мегаполисов Лиссабона и Порту в 2020 году получали выше среднего: 1516 и 1257 евро соответственно.

В четырех из 25 субрегионов NUTS III средний месячный заработок составлял менее тысячи евро: Тамега-э-Соуза (937 евро), Альто-Тамега (976 евро), Терраш-де-Траз-уш-Монтеш (988 евро) и Дору (994 евро).

Среди 23 муниципалитетов со среднемесячным доходом выше среднего по стране (1247 евро) 11 расположены в Área Metropolitana de Lisboa (AML).

Что касается столичного региона Порту (AMP), то он лидирует со средним показателем 1498 евро, на втором месте Матозиньюш с 1388 евро, а затем Майя с 1298 евро.

Пять из 23 муниципалитетов со среднемесячным доходом выше среднего по стране расположены в центральном регионе, а именно Вила-Велья-де-Родан (1367 евро), Маринья-Гранди (1330 евро), Эштарреха (1297 евро), Авейру (1286 евро) и Констанция (1282 евро).

Три других муниципалитета расположены в Алентежу: Кастро-Верде (1941 евро), Синиш (1861 евро) и Кампу-Майор (1324 евро). Наконец, 23-й муниципалитет - Вила-ду-Порту в автономном районе Азорских островов с 1779 евро.