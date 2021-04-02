Португалия: в понедельник начнется вторая фаза отмены ЧП

В уличных кафе смогут собираться не более 4 посетителей, и они должны соблюдать все меры предосторожности.

Магазинам площадью до 200 кв. м с выходом на улицу больше не нужно продавать у дверей, они будут открыты для покупателей.

По решению муниципалитетов рынки и ярмарки могут снова принимать граждан, а также откроются музеи и культурные пространства.

Можно возобновить занятия спортом с низким уровнем риска, а также физическую активность на открытом воздухе (до четырех человек). Снова начнут работать тренажерные залы (без групповых занятий).

Премьер-министр напомнил о хороших результатах Португалии, «которыми мы должны гордиться», ведь сейчас в Европе только Исландия имеет лучшие результаты по борьбе с вирусом.

Тем не менее, Кошта предупредил о необходимых мерах предосторожности, чтобы страна могла и дальше безопасно возвращаться к обычной жизни.