Португалия: в Порталегре бизнесмены держали в рабстве нелегальных рабочих

В Порталегре двое иностранных граждан фактически держали в рабстве более 10 нелегальных иммигрантов, заставляя их едва ли не круглосуточно трудиться в ресторане. Сейчас оба предпринимателя задержаны, им вменяют статьи за торговлю людьми и содействие нелегальной иммиграции.



По предварительным данным, они обещали рабочим легализацию, взамен требуя выплату больших сумм денег, а также заставляя трудиться в ресторане сверхурочно и без выходных. Жить рабочим приходилось в том же помещении. Таким образом, более 10 человек попали в полную финансовую зависимость от предпринимателей.



Национальность задержанных и нелегальных работников не разглашается. Известно, что обвиняемым 24 и 39 лет, они являются братьями.



Всего в полицейской операции приняли участие более 20 инспекторов SEF. В рамках расследования прошли многочисленные обыски в домах обвиняемых и на рабочем месте. Правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства незаконного бизнеса.