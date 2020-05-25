Португалия: в Portimão бедные семьи получат ваучеры на еду

Понедельник, 25 Май 2020 Португалия Португалия

Португалия: в Portimão бедные семьи получат ваучеры на еду

Такое решение власти приняли из-за кризиса, вызванного коронавирусом.

Муниципалитет города Portimão (Câmara de Portimão) принял решение выдавать ваучеры (Cartão Solidário) на приобретение еды семьям, оказавшимся в тяжелом материальном положении. На ваучеры жители города смогут приобрести продукты на муниципальном рынке города.

Помощь предназначена для людей старше 18 лет, доход которых не превышает 635 евро. Ваучеры будут действовать в течение трех месяцев и будут разделены на четыре категории по суммам: ваучеры на 250 евро, 200 евро, 150 евро и 100 евро.

Муниципалитет гарантирует конфиденциальность для всех обратившихся за помощью горожан. Получить поддержку можно заполнив бланк на официальном сайте Câmara de Portimão https://www.cm-portimao.pt/coronavirus/fundo-de-emergencia-social/cartao-solidario

Там же можно получить информацию о том, в каких именно магазинах можно воспользоваться ваучерами.

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