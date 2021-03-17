Португалия: в Порту будет новый метромост

Речь идет о старте международного открытого тендера на проектирование нового метромоста ​​и об открытии конкурса идей для проекта.

Новая переправа соединит Порту и Гайю, и расположится между мостами Аррабида и Луиш I. Новая линия от Вила-Нова-де-Гайя соединит Casa da Música и Santo Ovídeo.

Помимо премьер-министра Антониу Кошта, на презентации также присутствовали министр по вопросам окружающей среды и климата Жоау Педру Матуш Фернандеш и государственный секретарь по вопросам мобильности Эдуардо Пинейру.