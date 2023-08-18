Португалия: в Порту будет создана новая автобусная сеть UNIR

Согласно данным, опубликованным на портале государственных закупок Base, в общей сложности пять лотов обойдутся AMP в 311,6 млн евро в течение срока действия концессионных договоров на оказание государственных услуг, который составляет семь лет.

На кону стоит создание новой городской автобусной сети, которая будет работать во всех муниципалитеты AMP, за исключением Порту (кроме начала и конца линий).

Причина в том, что Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP) обладает исключительными правами на работу в городе.

Новая сеть будет работать под новым единым брендом под названием UNIR, что положит конец унаследованной с 1948 года модели построчной концессии, охватывающей более 430 линий.

Автобусы должны будут представлять общий образ на всей территории, их окрасят в синие, черные и белые цвета.

Номера линий будут иметь четыре цифры (в отличие от трех цифр в STCP).