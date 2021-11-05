Португалия: в Порту и Лиссабоне - половина покупательной способности страны

Согласно данным, опубликованным в четверг Национальным статистическим институтом (INE), несмотря на то, что там проживает 45% населения страны, на эти два района приходится 52% покупательной способности.

Цифры относятся к 2019 году и показывают, что 32 из 308 муниципалитетов обладают покупательной способностью выше средней по стране.

На вершине этого рейтинга находится муниципалитет Лиссабона с индексом IpC 205,62, что более чем вдвое превышает средний показатель по стране (для всей Португалии IpC равно 100).

«В первых 15 позициях, соответствующих IpC выше 110, было еще три муниципалитета в столичном регионе Лиссабона: Оэйраш (153,13), Алкошете (119,79) и Кашкайш (117,95) - и четыре в столичном районе Порту: Порту (154,02), Матозиньюш (130,63), Сан-Жуан-да-Мадейра (130,55) и Майя (110,64)», - отмечает INE.

Однако есть исключения из «правила», согласно которому покупательная способность сосредоточена в Большом Порту, Большом Лиссабоне и столицах округов.

Это случай муниципалитетов Синеш(127,63), Каштро-Верде (105,45), Албуфейра (114,05), Лоуле (109,34) и Портимао (105,61).