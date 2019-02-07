Португалия: в Порту изъяли 39 тысяч доз наркотиков

В городе Порту 6 февраля полицейские изъяли 39 тысяч доз расфасованного наркотика. Масштабная операция была успешна проведена силами полиции общественной безопасности (Dispositivo da Polícia de Segurança Pública do Comando Metropolitano do Porto), а также сотрудниками отдела уголовных расследований (Divisão de Investigação Criminal).

Спецоперация прошла утром. Полицейскими задержаны 15 человек, состоялось более 40 обысков. Также сообщается, что на месте проведения обысков было изъято около 80 тысяч евро наличными.

Пока стражи порядка не раскрывают детали расследования. Известно, что преступники некоторое время находились в разработке у силовиков. Речь идет о «крупной организованной преступной группировке», которая руководила наркотрафиком на территории Порту.