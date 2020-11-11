Португалия: в Порту не будет ни елки, ни фейерверков

Среда, 11 Ноябрь 2020 Португалия Португалия

Португалия: в Порту не будет ни елки, ни фейерверков

Традиционная рождественская елка и новогодний фейерверк отменены из-за пандемии.

«Рождественская елка, которая ежегодно устанавливается перед зданием мэрии, не будет установлена ​​в этом году, поскольку может стать местом собрания людей», отмечает мэрия Порту.

По той же причине муниципалитет решил не проводить в канун Нового года традиционный фейерверк, который всегда привлекал тысячи людей из Порту и окрестных городов.

Отменены все запланированные концерты на Авенида-душ-Алиадуш, катки, уличные театры, детские городки и прочие активности.

«Признавая важность праздника для жителей Порту, мэрия, однако, должна учитывать исключительную ситуацию нынешнего года», подчеркивает мэрия.

В то же время, муниципалитет не забывает поддержать торговые сети и призывает граждан делать рождественские покупки заранее, чтобы не перегружать магазины города в последние дни перед Рождеством.

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