Португалия: в Порту не будет ни елки, ни фейерверков

«Рождественская елка, которая ежегодно устанавливается перед зданием мэрии, не будет установлена ​​в этом году, поскольку может стать местом собрания людей», отмечает мэрия Порту.

По той же причине муниципалитет решил не проводить в канун Нового года традиционный фейерверк, который всегда привлекал тысячи людей из Порту и окрестных городов.

Отменены все запланированные концерты на Авенида-душ-Алиадуш, катки, уличные театры, детские городки и прочие активности.

«Признавая важность праздника для жителей Порту, мэрия, однако, должна учитывать исключительную ситуацию нынешнего года», подчеркивает мэрия.

В то же время, муниципалитет не забывает поддержать торговые сети и призывает граждан делать рождественские покупки заранее, чтобы не перегружать магазины города в последние дни перед Рождеством.