Португалия: в Порту открывается музей World of Wine

Грандиозный музей, бар и ресторан стоимостью свыше 100 млн евро откроется в историческом районе Порту Вила-Нова-ди-Гая. Все желающие смогут посмотреть на антикварные сосуды в рамках выставки The Bridge Collection, которая откроется 31 июля.

Кубки, кувшины и бокалы расскажут многовековую историю человечества – это единственный музей подобного рода, существующий в мире.

Шесть интерактивных музейных мероприятий (включая The Bridge Collection) будут размещены в переоборудованных портовых подвалах на южном берегу реки Дору, под мостом Dom Luis I. Там же гости найдут винную школу, временные выставочные площадки, девять ресторанов, баров и кафе.

В Wine Experience посетители смогут лучше понять принципы мирового производства вина. Planet Cork расскажет о роли Португалии в пробковой промышленности и о том, как материал, популяризованный винными пробками, смог проникнуть в аэрокосмическую промышленность и модные подиумы.

Рядом расположены музеи, посвященные истории шоколада, португальским тканям и моде. Во всех достопримечательностях прослеживается общая идея: учить людей чему-то интересному и новому.

Например, история цвета формирует увлекательный раздел в музее моды и тканей в Порту. От египтян, которые создавали оттенки синего для гробниц путем изготовления стекла и превращения его в порошок, до римских императоров, чьи фиолетовые плащи были окрашены в пигмент из 200 тыс. морских улиток.