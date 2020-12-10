Португалия: в Порту построят семь новых линий метро и 36 станций

Первый этап уже получил одобрение от правительства Португалии и Еврокомиссии, заверил мэр Гайи и округа Порту Эдуарду Витор Родригеш.

План расширения метрополитена Порту предусматривает, помимо второй линии Гайи, линию Боавишта, Майя, Сан-Мамеде, охватит муниципалитете Матозиньюш, дотянется до больницы Сан-Жоао. Также добавятся линии Гондомара и Дома Музыки.

Технико-экономическое обоснование расширения сети метро было проведено инженерным факультетом Университета Порту (FEUP).

Проект будет реализован в течение 10 лет.