Португалия: в Порту построят семь новых линий метро и 36 станций
Проект расширения сети предусматривает инвестиции в размере 1300 млн евро.
Первый этап уже получил одобрение от правительства Португалии и Еврокомиссии, заверил мэр Гайи и округа Порту Эдуарду Витор Родригеш.
План расширения метрополитена Порту предусматривает, помимо второй линии Гайи, линию Боавишта, Майя, Сан-Мамеде, охватит муниципалитете Матозиньюш, дотянется до больницы Сан-Жоао. Также добавятся линии Гондомара и Дома Музыки.
Технико-экономическое обоснование расширения сети метро было проведено инженерным факультетом Университета Порту (FEUP).
Проект будет реализован в течение 10 лет.